Раскрыт секрет непобедимости онкологии 

Ученые из Австралии раскрыли ранее неизвестный механизм, позволяющий выяснить, каким образом раковые клетки восстанавливают свою ДНК и становятся непобедимыми для стандартного лечения.

Важную роль в механизме защиты играет белок актин. Именно он создает нитевые компоненты цитоскелета клетки, называемые микрофиламентами. Ученые также выяснили, что актин выполняет и другую функцию, контролируя процессы, происходящие внутри ядра, где хранится генетический материал.

В раковых клетках репликация ДНК при делении клеток подвержена сбоям, и исследователи используют эту уязвимость во время химиотерапии, которая нарушает процесс деления. Однако в новой работе ученые установили, что актиновые нити изменяют форму ядра, усиливая процесс восстановления ДНК и перезапуская процесс репликации. Вместе с тем раковые клетки становятся неуязвимыми к лекарственным препаратам.

Поврежденная ДНК скользит вдоль микрофиламентов и попадает в ту область ядра, где процесс восстановления происходит наиболее эффективно. Препараты, которые направлены против этого механизма, способны убить раковые клетки, которые уже испытывают сложности с репликацией. Кроме того, они повысят эффективность химиотерапии.