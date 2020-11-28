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Мясников назвал продукты, снижающие риск развития рака 

Полина Алферова 8 часов назад
Мясников назвал продукты, снижающие риск рака
Фото: Pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о продуктах, которые препятствуют развитию онкологических заболеваний.
А именно — продукты, богатые витамином D. Среди них он выделил молоко, яйца, печень трески и селедку.
Например, в одном яйце содержится 22 процента суточной нормы витамина D, а в 100 граммах тресковой печени — тысяча.
Мясников также подчеркнул, что витамин D помогает снизить риск возникновения рака груди и толстого кишечника.
Ранее «Рамблер» писал, что названы отличия симптомов COVID-19 и рака легких.
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