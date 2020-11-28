Мясников назвал продукты, снижающие риск рака

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о продуктах, которые препятствуют развитию онкологических заболеваний.

А именно — продукты, богатые витамином D. Среди них он выделил молоко, яйца, печень трески и селедку.

Например, в одном яйце содержится 22 процента суточной нормы витамина D, а в 100 граммах тресковой печени — тысяча.

Мясников также подчеркнул, что витамин D помогает снизить риск возникновения рака груди и толстого кишечника.