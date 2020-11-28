Названы отличия симптомов COVID-19 и рака легких 

Симптомы COVID-19 и рака легких можно отличить по ряду ключевых признаков, пишет The Sun со ссылкой на председателя британской ассоциации по борьбе с этим заболеванием Роберта Ринтула.

"При раке легких возникает дополнительная путаница из-за симптомов, сходных с COVID-19",

— отметил врач.

По его словам, существует несколько ключевых различий между коронавирусной инфекцией и раком легких.

"Появившийся сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса вполне может быть COVID-19. Однако если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки — это может быть рак легких",

— предупредил специалист.

Ринтул отметил, что, хотя респираторные симптомы наблюдаются при обоих заболеваниях, коронавирусная инфекция, скорее всего, проявится внезапно. При этом особенности, более типичные для COVID-19, включают в себя потерю запаха или вкуса, мышечные боли, лихорадку и гриппоподобные симптомы в течение одной или двух недель, добавил он.