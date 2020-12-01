Ученые назвали признак смертельно опасной болезни 

Ученые из Швеции и Великобритании разработали способ прогнозирования болезни Альцгеймера с помощью анализа крови. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.

Эксперты называют признаком скорого развития деменции наличие специфических маркеров в крови пациентов со слабыми когнитивными расстройствами.

Разработанный способ ученых основан на том, что прогрессирование заболевания связано с накоплением в мозге амилоидных бляшек, состоящих из белков бета-амилоидов. А биомаркеры могут выявляться в крови пациентов за несколько лет до проявления первых симптомов деменции. Однако сообщается, что до сих пор неизвестно ни одного эффективного метода, который позволил бы значительно облегчить состояние пациентов с этим заболеванием.

Исследователям удалось выявить два ключевых белка (бета-амилоида и тау-белка) в образцах крови, взятых у 550 пациентов с незначительными когнитивными нарушениями. Тестирование показало, что он эффективен в 88 процентах случаев в предсказании начала болезни Альцгеймера в течение четырех лет.