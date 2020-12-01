Врач назвала способ определить диабет по внешности 

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Врач Элизабет Салада назвала способ определить диабет второго типа по внешним признакам.

По словам врача, желтые ногти могут свидетельствовать о наличии заболевания. Дело в том, что диабетики более подвержены грибковой инфекции под названием онихомикоз.

Из-за этой болезни ногти на ногах приобретают желтоватый оттенок и становятся ломкими.

Однако врач подчеркнула, что изменение текстуры и цвета ногтей может быть признаком еще целого ряда серьезных заболеваний.