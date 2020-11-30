Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала результат

Мать американской девочки Луны Феннер, о которой узнал весь мир из-за огромного родимого пятна на лице, показала в Instagram, как проходит заживление тканей после серии операций.

На кадре видно, что "пятно Бэтмена" на лице ребенка уменьшилось, а кожа на лбу заживает.

@luna.love.hope

Мать малышки рассказала про отметину на левой ноге девочки — место, откуда взяли кожу для трансплантата. Аналогичную процедуру проделали с правой ногой — оттуда взяли кожу для носа.

В разговоре с "Аиф-Юг" Кэрол Феннер рассказала, что вместе с дочерью вернется домой 9 декабря. С Луной сейчас все в порядке, она восстанавливается после операции. Девочка проходит лечение в одной из краснодарских клиник.