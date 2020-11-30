Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала результат операций 

Мира Маркина 1 час назад
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала результат
Фото: @luna.love.hope
Мать американской девочки Луны Феннер, о которой узнал весь мир из-за огромного родимого пятна на лице, показала в Instagram, как проходит заживление тканей после серии операций.
На кадре видно, что "пятно Бэтмена" на лице ребенка уменьшилось, а кожа на лбу заживает.
@luna.love.hope
Мать малышки рассказала про отметину на левой ноге девочки — место, откуда взяли кожу для трансплантата. Аналогичную процедуру проделали с правой ногой — оттуда взяли кожу для носа.
В разговоре с "Аиф-Юг" Кэрол Феннер рассказала, что вместе с дочерью вернется домой 9 декабря. С Луной сейчас все в порядке, она восстанавливается после операции. Девочка проходит лечение в одной из краснодарских клиник.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ребенок заразился пневмонией от домашнего хомяка.
Видео дня. Что будет с организмом, если пить пиво каждый день
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение