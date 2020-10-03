Ребенок заразился пневмонией от домашнего хомяка 

10-летний мальчик заразился эозинофильной пневмонией от домашнего хомяка.

На протяжении нескольких месяцев медики пытались диагностировать заболевание. Как правило, оно сопровождается кашлем, лихорадкой, одышкой и ночной потливостью.

Все эти симптомы проявились у 10-летнего британца, однако врачи долго не могли установить характер заболевания. Сделать это удалось лишь после того, как выяснилось, что незадолго до болезни мальчик играл с домашним хомяком. Именно он и передал ребенку эозинофильную пневмонию. При этом недуге происходит накопление эозинофилов (разновидность лейкоцитов) в легочных альвеолах. Мальчик боролся с болезнью в течение года, после чего пошел на поправку. По словам медиков, случаи заражения от домашних грызунов очень редкие.