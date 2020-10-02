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Новая мутация сделала коронавирус еще опаснее

Александра Нечаева
17 минут назад
Опасную мутацию коронавируса обнаружили британские ученые из Института Фрэнсиса Крика, сообщает Fox News.
В результате исследований члены научной группы пришли к выводу, что белковые шипы, которыми покрыт вирус SARS-CoV-2, способны изменять свою структуры, делая его еще более опасным.
По словам ученых, за время своего существования COVID-19 пережил уже десять мутаций. Такие быстрые трансформации помогают вирусу легче проникать в человеческий организм и защищаться от от антител, которые пытаются с ним бороться.
Эксперты отметили, что в лабораторных условиях некоторые шипы коронавируса способны мутировать всего за минуту. Разумеется, в естественных условиях процесс протекает гораздо медленнее, но, тем не менее, мутация происходит.
Российские ученые версию своих британских коллег пока не подтвердили.
Коронавирус,Видео,Fox News,
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