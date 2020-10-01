Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаружено натуральное средство против коронавируса 

Стелла Шмель 1 час назад
Стало известно, какое натуральное вещество может эффективно бороться с SARS-CoV-2. Как обнаружила группа ученых из Китая и США, хорошие результаты в борьбе с COVID-19 показывает фермент каталаза. Об этом сообщается в научной статье, которая была опубликована в журнале Advanced Materials. Этот фермент присутствует в тканях животных, растений, грибов, а также в микроорганизмах. В человеческом теле он локализуется в эритроцитах, печени, почках.
Ученые обнаружили, что данный фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, которые участвуют в иммунном ответе организма. При большом количестве цитокинов в организме начинается цитокиновый шторм, который провоцирует смертельно опасное системное воспаление, а фермент каталаза защищает организм от этого. Кроме того, данный фермент способен защищить и клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.
Ранее "Рамблер" писал, что были названы сроки выхода России на плато по коронавирусу.
Комментарии 4
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в…
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в…
Почему с возрастом появляется живот
Почему с возрастом появляется живот
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как правильно бороться с герпесом на губах
05:49
Как правильно бороться с герпесом на губах
Болезни и лекарства
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
09:27
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
ЗОЖ
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
06:13
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
Наука Новости
Названы продукты, снижающие риск онкологии
06:12
Названы продукты, снижающие риск онкологии
Новости ЗОЖ
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
03:53
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
7 упражнений для разжижения крови
06:34
7 упражнений для разжижения крови
ЗОЖ
Почему сейчас нам всем нужно есть петрушку
10:12
Почему сейчас нам всем нужно есть петрушку
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение