Обнаружено натуральное средство против коронавируса 

Стало известно, какое натуральное вещество может эффективно бороться с SARS-CoV-2. Как обнаружила группа ученых из Китая и США, хорошие результаты в борьбе с COVID-19 показывает фермент каталаза. Об этом сообщается в научной статье, которая была опубликована в журнале Advanced Materials. Этот фермент присутствует в тканях животных, растений, грибов, а также в микроорганизмах. В человеческом теле он локализуется в эритроцитах, печени, почках.

Ученые обнаружили, что данный фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, которые участвуют в иммунном ответе организма. При большом количестве цитокинов в организме начинается цитокиновый шторм, который провоцирует смертельно опасное системное воспаление, а фермент каталаза защищает организм от этого. Кроме того, данный фермент способен защищить и клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.