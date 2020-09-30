Названы сроки выхода России на плато по COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Натальи Пшеничной, это может произойти в течение двух недель. При этом эксперт отметила, что максимальное количество новых случаев коронавируса за сутки вряд ли превысит девять тысяч человек.

«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня», — заключила специалист.

Она добавила, что многое зависит от уровня сознательности людей. Если все будут соблюдать рекомендованные меры, рост заболеваемости скоро прекратится.