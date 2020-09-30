В России выявлен 8 481 новый случай коронавируса 

За сутки в России выявили 8 481 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных составило 1 176 286. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в 85 регионах. Больше всего — в Москве (2308), Санкт-Петербурге (276) и Московской области (222). Сообщается, что 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 177 летальных исходов. Общее число умерших с коронавирусом составило 20 722. За сутки вызоровело 5 858 человек. За все время пандемии в России вылечилось 958 257 человек.