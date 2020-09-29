Также Голикова пояснила, что основными причинами заболеваемости коронавирусом россиян являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Вице-премьер привела статистику, согласно которой суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России увеличился в 1,7 раза (с 3,1 до 5,5 раза) на 100 тысяч населения.