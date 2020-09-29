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Голикова объяснила, как избежать новых ограничений из-за пандемии коронавируса

Стелла Шмель
2 часа назад
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как избежать усиления ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.
"Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте-апреле, начале мая этого года, то мы конечно жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем - это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности".
Об этом она заявила на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также Голикова пояснила, что основными причинами заболеваемости коронавирусом россиян являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Вице-премьер привела статистику, согласно которой суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России увеличился в 1,7 раза (с 3,1 до 5,5 раза) на 100 тысяч населения.
"Показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с показателем [который фиксировался] три недели назад. Сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы",
- пояснила она.
Голикова рассказала, что динамика выявляемости больных COVID-19 в РФ на сегодняшний день составляет 2,4%, в августе - 1,8%, в мае - 7,2%.Как пояснила вице-премьер, динамика выявляемости считается как число зарегистрированных случаев к числу исследований.
Коронавирус,Видео,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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