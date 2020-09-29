Стали известны товары, которые жители покупают чаще всего на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».

Например, в сентябре возросли продажи защитных масок и перчаток: на 37 и 47 процентов соответственно по сравнению с сентябрем. Некоторые ритейлеры заметили рост на 100%.

Хотя антисептиками люди пользоваться стали меньше, падение — минус 17 процентов за месяц. Это связано с тем, что дезинфицирующие средства появились во всех общественных местах.

Постепенно начинают развиваться сезонные заболевания, поэтому граждане начали скупать продукты для укрепления иммунитета: чеснок, имбирь и лимоны.

«Люди стараются потреблять в пищу больше витаминов и продуктов, которые обладают противовирусными свойствами», — прокомментировал председатель правления экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

А вот таблетками россияне пользоваться не очень любят, поэтому на медицинские препараты спрос не увеличился.