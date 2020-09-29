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Названы самые популярные товары в России на фоне распространения коронавируса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Стали известны товары, которые жители покупают чаще всего на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».
Например, в сентябре возросли продажи защитных масок и перчаток: на 37 и 47 процентов соответственно по сравнению с сентябрем. Некоторые ритейлеры заметили рост на 100%.
Хотя антисептиками люди пользоваться стали меньше, падение — минус 17 процентов за месяц. Это связано с тем, что дезинфицирующие средства появились во всех общественных местах.
Постепенно начинают развиваться сезонные заболевания, поэтому граждане начали скупать продукты для укрепления иммунитета: чеснок, имбирь и лимоны.

«Люди стараются потреблять в пищу больше витаминов и продуктов, которые обладают противовирусными свойствами», — прокомментировал председатель правления экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

А вот таблетками россияне пользоваться не очень любят, поэтому на медицинские препараты спрос не увеличился.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что думают эксперты о пессимистичном сценарии развития коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Андрей Карпов
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