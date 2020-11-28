Назван способ отличить коронавирус от рака легких 

Председатель британской ассоциации по борьбе с саркомой, Роберт Ринтул рассказал о ключевых признаках, позволяющих верно определить заболевание, сообщает The Sun.

Поскольку наиболее распространенные симптомы рака легких вроде боли в груди, постоянного кашля и одышки совпадают с признаками коронавируса, правильно поставить диагноз порой бывает весьма затруднительно. Однако, по словам экспертов, есть несколько ключевых признаков, на которые следует обратить внимание. Именно они помогут точно определить, от какого именно заболевания страдает пациент.

Для COVID-19 характерны потеря обоняния и вкуса, а также повышение температуры тела и мышечные боли. Что касается рака легких, в этом случае отмечаются другие симптомы:

Если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки — это может быть рак легких,

— поясняет специалист.

Также Ринтул отмечает, что коронавирусная инфекция проявляется стремительно, тогда как рак развивается постепенно.