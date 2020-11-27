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Ученые нашли способ выявить 50 типов рака на ранней стадии 

Мария Грибова 4 часа назад
Ученые нашли способ выявить 50 типов рака
Фото: РИА Новости
Национальная служба здравоохранения Великобритании проведет испытания теста, который способен обнаружить ранние признаки 50 типов рака крови. Об этом сообщает Sky News.
«Кровяной анализ Галлери» будет испытан на 165 тысячах пациентах. Если тест окажется эффективным, его начнут широко применять для диагностики рака на ранних стадиях.
Анализ разработан американской компанией Грэйл. Тест находит изменения в крови на молекулярном уровне, что позволяет обнаружить онкологические заболевания.
Планируется, что испытания завершатся к 2023 году.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван лучший способ профилактики болезней сердца.
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