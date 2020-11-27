Назван лучший способ профилактики болезней сердца 

Ученые Университета Гриффита в Австралии и Оксфордского университета в Великобритании рассказали о лучшем способе, который поможет предотвратить сердечные заболевания и гипертонию. Об этом сообщает British Medical Journal Open.

Эксперты рассказали, что для профилактики повышенного давления и сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо сократить употребление соли.

На примере республики Камерун ученые выяснили, какие стратегии влияния на людей помогут в сокращении употребления соли. В Камеруне использовали кампанию в СМИ, школьные образовательные программы и переход к заменителям соли с низким содержанием натрия.

В ходе эксперимента выяснилось, что все три стратегии работают и могут предотвратить от 10 до 80 тысяч смертей от сердечных приступов. Отмечается, что каждый третий камерунец страдает от гипертонии.