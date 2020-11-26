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Назван опасный признак повышенного холестерина 

Даня Виттиг 2 часа назад
Назван опасный признак повышенного холестерина
Фото: depositphotos.com
Боли ощущения в конечностях могут свидетельствовать о повышенном холестерине. Об этом сообщает Express.
По мнению европейских специалистов, к неприятным ощущениям приводит образование отложений, которые состоят из холестерина, жирных веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина. Именно они могут стать причиной сужения кровеносных сосудов, вызывая атеросклероз.
Холестериновые бляшки в артериях вызывают заболевание периферических артерий, которая может даже приводить к потере конечностей. Поэтому при обнаружении болей в руках и ногах следует немедленно пройти обследование.
Для профилактики повышенного холестерина необходимо сократить потребление пищи, богатой насыщенными жирами, в том числе колбас и жирного мяса, сливочного масла, твердых сыров, тортов и печенья. К сожалению, избыток холестерина иногда не дает симптоматики и сразу становится причиной закупорки сосудов.
Ранее «Рамблер» сообщал о признаках слабых сосудов.
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