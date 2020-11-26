Назван опасный признак повышенного холестерина 

Боли ощущения в конечностях могут свидетельствовать о повышенном холестерине. Об этом сообщает Express.

По мнению европейских специалистов, к неприятным ощущениям приводит образование отложений, которые состоят из холестерина, жирных веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина. Именно они могут стать причиной сужения кровеносных сосудов, вызывая атеросклероз.

Холестериновые бляшки в артериях вызывают заболевание периферических артерий, которая может даже приводить к потере конечностей. Поэтому при обнаружении болей в руках и ногах следует немедленно пройти обследование.

Для профилактики повышенного холестерина необходимо сократить потребление пищи, богатой насыщенными жирами, в том числе колбас и жирного мяса, сливочного масла, твердых сыров, тортов и печенья. К сожалению, избыток холестерина иногда не дает симптоматики и сразу становится причиной закупорки сосудов.