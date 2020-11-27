Боли в животе связали с редкой болезнью

У девушки в США обнаружили редкую болезнь после того, как она пожаловалась на боли в животе. Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

Девушка проходила обследование печени и селезенки, но у нее не выявили никаких патологий. Позднее у не заболел живот и началась рвота. В итоге у нее диагностировали редкое заболевание, которое известно как "блуждающая селезенка".

Когда девушку забрала скорая, ей сделали анализы и выявили смещение селезенки на 30 сантиметров. Врачи предположили, что орган сместился из-за печени.