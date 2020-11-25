Выяснилось, откуда придет следующая пандемия

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Международная группа исследователей выяснила, где может начаться новая пандемия. Об этом сообщает Medicalxpress.

Ученые проанализировали экономические, социальные и экологические факторы, которые влияют на распространение заболеваний. Эксперты выявили области, где слабое здравоохранение, перенаселенные города и человек взаимодействует с дикой природой.

В зоне риска находятся регионы Африки к югу от Сахары, Южная и Юговосточная Азия и западное побережье Латинской Америки.

Однако руководитель группы исследователей Майкл Уолш отметил, что страны с высоким уровнем дохода и хорошей инфраструктурой здравоохранения тоже требуют внимания из-за повышенного антропогенного фактора, который влияет на дикую природу.