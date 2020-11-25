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Мясников спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 

Анна Арсеньева 42 минуты назад
Врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал новый пик эпидемии коронавируса. Об этом он заявил во время шоу "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым.
По словам доктора Мясникова, весь следующий год люди будут жить с "этими пиками":

"Они будут, я еще раз говорю, в мае, они будут в следующем ноябре. Это понятно. Надо готовиться".

Он добавил, что сейчас волна COVID-19 пойдет вниз, и стоит ожидать несколько спокойных месяцев, которыми нужно будет "правильно воспользоваться".

"21-й год мы все проведем в масках. Нет вопросов, что бы вы ни говорили", — сказал врач.

Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса.
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