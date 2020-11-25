Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса 

Анна Арсеньева 1 час назад
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, какие могут быть последствия коронавирусной инфекции для организма. Об этом он заявил в эфире НСН.
По словам медика, у перенесших коронавирус есть симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы. Среди них — провалы в памяти, нарушение слуха и чувствительности в различных частях тела, потеря обоняния.
Как рассказал врач, данные симптомы могут оставаться долгое время, так как восстановление нервных клеток является длительным процессом.

"Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе", — сообщил Владислав Жемчугов.

Кроме того, медики отмечают, что у перенесших коронавирус есть загустение крови и гелеобразование, похожее на инсульт.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвал людей, мешающих выходу на плато по COVID-19.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение