Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, какие могут быть последствия коронавирусной инфекции для организма. Об этом он заявил в эфире НСН.

По словам медика, у перенесших коронавирус есть симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы. Среди них — провалы в памяти, нарушение слуха и чувствительности в различных частях тела, потеря обоняния.

Как рассказал врач, данные симптомы могут оставаться долгое время, так как восстановление нервных клеток является длительным процессом.

"Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе", — сообщил Владислав Жемчугов.

Кроме того, медики отмечают, что у перенесших коронавирус есть загустение крови и гелеобразование, похожее на инсульт.