Врач рассказала о смертельной опасности храпа 

Врач-сомнолог Елена Царева объяснила, почему храп опасен для жизни. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, храп — это болезнь, которой страдают около 40% населения планеты. Однако у нее могут быть серьезные последствия.

"Если вы каждую ночь храпите, это 96% случаев в сочетании с остановками дыхания во сне…Можно и не проснуться. Почему ишемический инсульт обычно под утро, когда самый глубокий сон", — сказала медик.

Она предупредила, что с данной проблемой необходимо обратиться к врачу. Кроме того, о болезни может говорить дергающаяся во сне нога.