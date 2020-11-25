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Врач рассказала о смертельной опасности храпа 

Анна Арсеньева 23 минуты назад
Врач рассказала о смертельной опасности храпа
Фото: depositphotos.com
Врач-сомнолог Елена Царева объяснила, почему храп опасен для жизни. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам специалиста, храп — это болезнь, которой страдают около 40% населения планеты. Однако у нее могут быть серьезные последствия.

"Если вы каждую ночь храпите, это 96% случаев в сочетании с остановками дыхания во сне…Можно и не проснуться. Почему ишемический инсульт обычно под утро, когда самый глубокий сон", — сказала медик.

Она предупредила, что с данной проблемой необходимо обратиться к врачу. Кроме того, о болезни может говорить дергающаяся во сне нога.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач раскрыл опасность работы за ноутбуком лежа.
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