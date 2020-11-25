Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач раскрыл опасность работы за ноутбуком лежа 

Мира Маркина 9 часов назад
Врач раскрыл опасность работы за ноутбуком лежа
Фото: depositphotos.com
Врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян рассказала, почему работать за ноутбуком и читать лежа противопоказано.
По словам специалиста, в таком положении снижается продуктивность умственной работы, и это не единственная причина:

"В таком положение сложно фиксировать ноутбук в правильном для глаз положении. Также во время такой работы идёт длительная, достаточно большая нагрузка на позвоночник, на мышцы шеи, спины, а также на сосуды головного мозга",

— пояснила эксперт в интервью агентству "Прайм".
Речь идет не только о взрослых, но и детях, многие из которых сейчас находятся на удаленном обучении. Длительная нагрузка на зрение провоцирует у них близорукость и другие проблемы:

"Как у взрослых, так и у детей могут возникнуть астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения вдаль и вблизи. Одна из распространенных проблем офисных работников — "компьютерный" синдром — синдром сухого глаза, связанный с работой за монитором".

Эксперт напомнила: даже во вне рабочее время, например, при просмотре фильма следует отвлекаться каждые 20-30 минут и разминаться.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о семи способах восстановить зрение.
Видео дня. Кому нужно делать генетические тесты
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение