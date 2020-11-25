Врач раскрыл опасность работы за ноутбуком лежа 

Врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян рассказала, почему работать за ноутбуком и читать лежа противопоказано.

По словам специалиста, в таком положении снижается продуктивность умственной работы, и это не единственная причина:

"В таком положение сложно фиксировать ноутбук в правильном для глаз положении. Также во время такой работы идёт длительная, достаточно большая нагрузка на позвоночник, на мышцы шеи, спины, а также на сосуды головного мозга",

— пояснила эксперт в интервью агентству "Прайм".

Речь идет не только о взрослых, но и детях, многие из которых сейчас находятся на удаленном обучении. Длительная нагрузка на зрение провоцирует у них близорукость и другие проблемы:

"Как у взрослых, так и у детей могут возникнуть астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения вдаль и вблизи. Одна из распространенных проблем офисных работников — "компьютерный" синдром — синдром сухого глаза, связанный с работой за монитором".

Эксперт напомнила: даже во вне рабочее время, например, при просмотре фильма следует отвлекаться каждые 20-30 минут и разминаться.