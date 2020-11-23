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Врач назвала причины высокой температуры без симптомов ОРВИ 

Мира Маркина 4 часа назад
Раскрыты причины температуры без симптомов ОРВИ
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт Анастасия Лукашик назвала возможные причины высокой температуры без других симптомов ОРВИ. В беседе с "Комсомольской правдой" эксперт рассказала, о чем на самом деле может "сигналить" высокая температура.
По словам Лукашик, в осенне-зимний сезон можно легко простудиться и заболеть, вследствие чего проявляются кашель и насморк. Однако бывает и так, что температура повышается без других симптомов.
Чаще всего температура выше 39 градусов по Цельсию развивается при острой вирусной или бактериальной инфекции:

"Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39 градусов Цельсия может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью",

— пояснила Лукашик.
Медик также напомнила, что и при ОРВИ, и при бактериальных инфекциях повышение температуры сопровождается интоксикацией. Для выведения токсинов из организма следует увеличить количество потребляемой жидкости.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, от чего может расти температура кроме гриппа и ОРВИ.
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Болезни и лекарства , Комсомольская правда
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