Раскрыты причины температуры без симптомов ОРВИ

Врач-терапевт Анастасия Лукашик назвала возможные причины высокой температуры без других симптомов ОРВИ. В беседе с "Комсомольской правдой" эксперт рассказала, о чем на самом деле может "сигналить" высокая температура.

По словам Лукашик, в осенне-зимний сезон можно легко простудиться и заболеть, вследствие чего проявляются кашель и насморк. Однако бывает и так, что температура повышается без других симптомов.

Чаще всего температура выше 39 градусов по Цельсию развивается при острой вирусной или бактериальной инфекции:

"Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39 градусов Цельсия может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью",

— пояснила Лукашик.

Медик также напомнила, что и при ОРВИ, и при бактериальных инфекциях повышение температуры сопровождается интоксикацией. Для выведения токсинов из организма следует увеличить количество потребляемой жидкости.