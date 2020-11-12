От чего может расти температура, кроме гриппа и ОРВИ 

Повышенная температура — это признак того, что иммунитет начал бороться с инфекцией, которая атакует ваш организм. В основном, температуру называют одним из признаков гриппа, ОРВИ и коронавируса, однако это далеко не всегда так. "Рамблер" выяснил, что еще может спровировать резкий скачок температуры.

Психогенная лихорадка

Температура вполне может подняться на почве стресса. Причем рост может наблюдаться при нахождении человека в определенных обстоятельствах. Например, при разговоре с начальником или в кабине самолета. Последнее, кстати, может сыграть злую шутку в условиях пандемии, так как в аэропортах всем пассажирам измеряют температуру. Для того, чтобы успокоить нервы, можно попробовать применить дыхательные практики или принять успокоительное за несколько часов до потенциального стрессового события.

Осложнение инфекции

Повышение температуры может символизировать об осложнении инфекционного заболевания. Например, взрослые и дети могут начать мучаться от лихорадки, если вовремя не вылечили зубы. Пародонтоз и пульпит могут вызвать температуру, когда болезни переходят в тяжелую стадию. В таком случае, необходимо сразу обратиться к врачу, так как жаропонижающие таблетки не помогут устранить проблему, а лишь облегчат температурный симптом (жар или озноб).

Аппендицит

Боль в животе, которая локализуется в районе пупка и перемещается вниз правого бока, говорит о воспалении аппендикса. Обычно в этот момент температура тела начинает стремительно расти и достигает 39 градусов. Здесь также необходимо действовать быстро, чтобы остановить развитие панкреатита.

Важно запомнить, что температура никогда не возникает просто так. Даже если не чувствуете дополнительных симптомов, все равно необходимо обратиться к врачу. Так как бессимптомная температура может обернуться онкологией, ВИЧ, болезнью Лайма и другими серьезными заболеваниями.

У взрослых высокой считается температура до 39,0-39,5ºС. Хотя даже в этом случае она может не вызвать осложнений. А вот ребенок с такой температурой находится в опасном состоянии, которое требует срочного медицинского вмешательства.