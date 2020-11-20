Ученые раскрыли новое свойство витамина D 

Ученые клинической больницы «Бригэм энд Уименс» Гарвардской медицинской школы раскрыли новое свойство витамина D. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого они на протяжении пяти лет наблюдали за 25 тысячами здоровых пациентов, среди которых были мужчины старше 50 и женщины старше 55 лет.

Участники исследования были разделены на четыре группы. Первая принимала пищевую добавку с витамином D и омега-3, вторая — витамин D в сочетании с плацебо, третья — ограничилась приемом омега-3, а четвертая — плацебо. При этом пациенты должны были урезать употребление витамина D и жирных кислот до 800 единиц в сутки.

Исследование показало, что прием пищевых добавок никак не отражается на риске развития рака, однако среди употреблявших витамин D показатели смертности на поздних стадиях оказались ниже. Таким образом, выяснилось, что витамин D способен снижать риск развития рака.