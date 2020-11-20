Назван способ предотвратить преждевременное старение 

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Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, какие витамины необходимы человеку, чтобы предотвратить преждевременное старение. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Для кожи особенно важны три витамина — A, E и C. Витамин A или ретинол отвечает за регенерацию клеток. Благодаря ему прооисходит стот новых слоев и тормозится пигментация. Дефицит этого витамина сразу отражается на лице.

"Это форсированное старение по мелкоморщинистому типу, неприятные пигментные пятна, сухость, землистый оттенок, различные высыпания и в целом преждевременное, не соответствующее возрасту увядание кожи", — рассказал врач.

Витамин E восстанавливает повреждения кожи, а также регулирует водно-жировой баланс кожи, нормализуя работу сальных желез. Также он задействует механизмы защиты кожи от ультрафиолета и нейтрализует вредные элементы — свободные радикалы.

"Витамин С способен их связывать — и сегодня это самый верный способ борьбы со старением", — пояснил Арканников.

Однако получить его наружно можно только инъекционным путем. Поэтому по словам дерматолога, оптимальной стратегий будет "мазать A и E", а витамин C — колоть.

Врач также уточнил, что самостоятельно назначать витамины себе не стоит — их лучше пить под наблюдением врача.