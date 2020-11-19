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Перхоть оказалась симптомом неизлечимой болезни 

Катерина Саломе 2 часа назад
Перхоть оказалась симптомом неизлечимой болезни
Фото: depositphotos.com
Британские ученые провели исследование. В процессе им удалось выяснить, что перхоть — это один из симптомов болезни Паркинсона. Об этом сообщает Express.
Примечательно, что эксперты не смогли установить причины взаимосвязи между неврологическим заболеванием и себорейным дерматитом, которое может протекать в легкой форме — в виде перхоти и в тяжелой — покраснение кожи головы с образованием чешуек или даже появлением мокнущей сыпи.
Ученые предполагают, что с болезнью Паркинсона такой симптом может связывать определенный тип грибка, который и служит причиной появления перхоти.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа смертельная опасность солнечного света.
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