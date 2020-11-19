Перхоть оказалась симптомом неизлечимой болезни 

Британские ученые провели исследование. В процессе им удалось выяснить, что перхоть — это один из симптомов болезни Паркинсона. Об этом сообщает Express.

Примечательно, что эксперты не смогли установить причины взаимосвязи между неврологическим заболеванием и себорейным дерматитом, которое может протекать в легкой форме — в виде перхоти и в тяжелой — покраснение кожи головы с образованием чешуек или даже появлением мокнущей сыпи.

Ученые предполагают, что с болезнью Паркинсона такой симптом может связывать определенный тип грибка, который и служит причиной появления перхоти.