Названа смертельная опасность солнечного света 

Ученые обнаружили смертельную опасность солнечного света. Специалисты из Школы молекулярной биологии Университета штата Вашингтон в США выяснили, что воздействие ультрафиолетового света вызывает ранее неизвестный тип повреждений в ДНК. Именно он приводит к крайне агрессивному течению рака кожи. На новость обратило внимание издание Cell Report. Подробно исследование описано на Phys.org.

Специалисты облучали дрожжевые клетки 150 колоний светом ультрафиолетовых ламп на протяжении восьми секунду 15 раз за месяц. После этого из клеток была выделена ДНК, ее подвергли полногеномному секвенированию. Ученые обнаружили порядка 50 тысяч мутаций, которые были спровоцированы под влиянием ультрафиолета. Около половины мутаций было связано с развитием меланомы.