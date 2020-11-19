Врач рассказал, как самостоятельно выявить пневмонию 

Врач рассказал, по каким симптомам можно обнаружить возможную пневмонию в домашних условиях. Специалист Сергей Грошев перечислил несколько признаков воспаления легких. Его слова приводит издание "Слово и Дело".

Повышенная температура в течение долгого времени — первый симптом возможной пневмонии.

"Лихорадка может нарастать в динамике или оставаться на стабильно высоких цифрах (выше 38°С) в течение более трех дней",

— рассказал врач, добавив, что крайне редко воспаление легких проходит при нормальной температуре.

Еще один признак — кашель.

"В первые дни он может быть сухим или с небольшим количеством мокроты. Довольно часто кашель усиливается при каком-то определенном положении тела — когда пораженные участки легких оказываются выше остальных, и мокрота начинает стекать к более крупным бронхам, раздражая их и вызывая кашель",

— пояснил Грошев.

Также специалист рассказал, что пневмония всегда сопровождается общей слабостью, снижением аппетита и работоспособности, головными болями и беспокойным сном.

"Если у пациента стойко (более 3 дней) держится повышенная температура (или нарастает изо дня в день), есть кашель, одышка и признаки интоксикации, то необходимо обратиться к врачу. Пневмония и тяжелый бронхит имеют похожую клиническую картину, и без специалиста и обследования разобраться будет невозможно",

— подытожил врач.