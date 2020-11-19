Обнаружено неожиданное последствие прививки от гриппа 

Ученые обнаружили, что прививка от гриппа может по-особенному влиять на каждого конкретного человека. В частности, риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали такую прививку, снижался на 18%. Об этом заявили в Американской кардиологической ассоциации.

Кроме того, 13% из всех вакцинированных реже сталкивались с сердечными заболеваниями в принципе.

Отмечается, что при вакцинации на 28% снижается риск смерти и от других заболеваний.