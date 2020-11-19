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Обнаружено неожиданное последствие прививки от гриппа 

Стелла Шмель 4 часа назад
Ученые обнаружили, что прививка от гриппа может по-особенному влиять на каждого конкретного человека. В частности, риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали такую прививку, снижался на 18%. Об этом заявили в Американской кардиологической ассоциации.
Кроме того, 13% из всех вакцинированных реже сталкивались с сердечными заболеваниями в принципе.
Отмечается, что при вакцинации на 28% снижается риск смерти и от других заболеваний.
Ранее "Рамблер" писал, что назван способ снизить риск заражения COVID-19 на 70%.
Болезни и лекарства , Видео
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