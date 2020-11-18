Назван способ снизить риск заражения COVID-19 на 70% 

Британские власти рекомендовали регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученых, зимой риск заражения COVID-19 может вырасти на треть. Это связано, в первую очередь, с плохой вентиляцией в помещениях. В связи с этим специалисты советуют либо регулярно проветривать комнаты, либо держать окна приоткрытыми. Власти уверены, что это поможет снизить риск заражения инфекцией на 70%.

"Свежий воздух должен поступать с улицы — рециркуляция воздуха означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащие вирус, а не их вывод на улицу",

— отметила профессор Катерина Ноукс из университета Лидса, добавив, что без проветривания можно обойтись в случае наличия кондиционера.