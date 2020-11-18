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Назван способ снизить риск заражения COVID-19 на 70% 

Катерина Саломе 5 часов назад
Назван способ снизить риск заражения COVID-19 на 70%
Фото: depositphotos.com
Британские власти рекомендовали регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам ученых, зимой риск заражения COVID-19 может вырасти на треть. Это связано, в первую очередь, с плохой вентиляцией в помещениях. В связи с этим специалисты советуют либо регулярно проветривать комнаты, либо держать окна приоткрытыми. Власти уверены, что это поможет снизить риск заражения инфекцией на 70%.

"Свежий воздух должен поступать с улицы — рециркуляция воздуха означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащие вирус, а не их вывод на улицу",

— отметила профессор Катерина Ноукс из университета Лидса, добавив, что без проветривания можно обойтись в случае наличия кондиционера.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые выяснили, как отражается курение на COVID-19.
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