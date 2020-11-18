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Ученые выяснили, как отражается курение на COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Американские биологи изучили молекулярные механизмы, с которыми связан риск развития более тяжелой формы COVID-19 у курильщиков. Результаты опубликованы в издании Cell Stem Cell.
Клиницисты подчеркнули, что среди тех, кто курит, количество тяжелых случаев и смертей от COVID-19 выше, чем у некурящих. Однако причины этого до сих пор не совсем ясны.
Ученые из центра регенеративной медицины и исследования стволовых клеток при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, используя клеточную модель, воссоздали процессы, происходящие в дыхательных путях курильщиков, зараженных коронавирусом.
Дыхательные пути — это первая линия защиты организма от переносимых по воздуху патогенов. Ученые вырастили из стволовых клеток, взятых из легких пяти здоровых, некурящих доноров, культуру клеток так называемого интерфейса воздух-жидкость, которые точно повторяют поведение и функции клеток дыхательных путей человека.

"Наша модель воспроизводит верхнюю часть дыхательных путей — первое место, куда попадает вирус. Это область, которая продуцирует слизь для улавливания вирусов, бактерий и токсинов и содержит клетки с выступами в виде пальцев, которые выталкивают эту слизь вверх и наружу",

— сообщил руководитель исследования Бриджит Гомпертс.
Затем ученые создали "эффект курения" и проанализировали, как он влияет на здоровые организмы.
В моделях, подвергшихся воздействию дыма, исследователи увидели в два-три раза больше инфицированных клеток. Они выяснили, что причина развития более серьезной инфекции у курильщиков связана, по крайней мере частично, с блокированием активности белков-мессенджеров иммунной системы, называемых интерферонами.

"Если вы представите дыхательные пути в виде высоких стен, защищающих замок, курение — это создание дыр в этих стенах. Оно снижает естественную защиту, что позволяет вирусу проникнуть внутрь",

— пояснил ученый.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, как курение незаметно ведет к слепоте.
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