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Как курение незаметно ведет к слепоте 

Диана Товсепова 4 часа назад
Как курение незаметно ведет к слепоте
Фото: depositphotos.com
О побочных эффектах постоянного курения сказано многое, однако не так часто можно услышать о том, как никотин влияет на глаза.
Как выяснил "Рамблер", взаимосвязь между курением и зрением почти также сильна, как и связь с заболеваниями легких. Соответствующее исследование провели медики Манчестерского университета.
Специалисты сделали вывод, что курение приводит к одной из форм слепоты, которая определяется как "возрастная дистрофия желтого пятна". В области сетчатки, называемой "желтое пятно", уничтожаются клетки, а питательные вещества, необходимые для сохранения зрения, курильщик из пищи не усваивает.
При этом такое отклонение встречается у людей пожилого возраста из-за недостатка витаминов и минералов и из-за истощения сосудистых стенок.
Однако ученые выяснили, что среди такое заболевание слишком часто встречается у молодых курильщиков. В частности, исследователи вычислили, что курильщики страдают от рака легких и "возрастной дистрофии желтого пятна" в четыре раза чаще, чем некурящие.
В результате исследований выяснилось, что в Великобритании более 17 тысяч человек теряют свое зрение из-за курения. По мнению хирурга-офтальмолога Саймона Келли, об этом следует обязательно предупреждать на пачках сигарет.
Японские ученые подтверждают выводы британских коллег и объясняют, что дым способствует отмиранию клеток в сетчатке глаза, что постепенно вызывает снижение качества зрения.
При этом выделяются распространенные симптомы "дистрофии желтого пятна". Среди них называют пигментные изменения глаз, резкое снижение остроты зрения, а также искажение видения при ярком свете.
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Комментарии 1
ЗОЖ , Саймон Келли
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