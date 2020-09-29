Как курение незаметно ведет к слепоте 

О побочных эффектах постоянного курения сказано многое, однако не так часто можно услышать о том, как никотин влияет на глаза.

Как выяснил "Рамблер", взаимосвязь между курением и зрением почти также сильна, как и связь с заболеваниями легких. Соответствующее исследование провели медики Манчестерского университета.

Специалисты сделали вывод, что курение приводит к одной из форм слепоты, которая определяется как "возрастная дистрофия желтого пятна". В области сетчатки, называемой "желтое пятно", уничтожаются клетки, а питательные вещества, необходимые для сохранения зрения, курильщик из пищи не усваивает.

При этом такое отклонение встречается у людей пожилого возраста из-за недостатка витаминов и минералов и из-за истощения сосудистых стенок.

Однако ученые выяснили, что среди такое заболевание слишком часто встречается у молодых курильщиков. В частности, исследователи вычислили, что курильщики страдают от рака легких и "возрастной дистрофии желтого пятна" в четыре раза чаще, чем некурящие.

В результате исследований выяснилось, что в Великобритании более 17 тысяч человек теряют свое зрение из-за курения. По мнению хирурга-офтальмолога Саймона Келли , об этом следует обязательно предупреждать на пачках сигарет.

Японские ученые подтверждают выводы британских коллег и объясняют, что дым способствует отмиранию клеток в сетчатке глаза, что постепенно вызывает снижение качества зрения.

При этом выделяются распространенные симптомы "дистрофии желтого пятна". Среди них называют пигментные изменения глаз, резкое снижение остроты зрения, а также искажение видения при ярком свете.