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Врач рассказала о неожиданных симптомах стресса 

Анастасия Иванова 19 минут назад
Врач рассказала о неожиданных симптомах стресса
Фото: depositphotos.com
Некоторые проявления стресса могут быть похожи на реальные симптомы заболеваний. Об этом сообщила клинический психолог Ирина Хвингия, как передает радио Sputnik.
Хвингия поделилась, что стресс и негативные эмоции могут проявляться, как простуда или сахарный диабет, конъюнктивит или аллергическая реакция. Иногда также при стрессе может подниматься температура, обычно она не превышает 37,5 градусов. Если она выше, то это может свидетельствовать о воспалительных процессах.
Специалист также рассказала, как отличить проявления стресса от болезни. Дело в том, что особенность термоневроза заключается в том, что он не реагирует на жаропонижающие. Врач добавила, что если есть усталость по утрам, быстрая утомляемость и повышенная раздражительность, то, скорее всего, это проявления стресса.
Если же у пациента появились признаки, например, сахарного диабета, то в этом случае стоит обратиться к специалисту и сдать все необходимые анализы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Кремль назвал сроки массовой вакцинации от ковида.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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