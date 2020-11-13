Врач рассказала о неожиданных симптомах стресса 

Некоторые проявления стресса могут быть похожи на реальные симптомы заболеваний. Об этом сообщила клинический психолог Ирина Хвингия, как передает радио Sputnik

Хвингия поделилась, что стресс и негативные эмоции могут проявляться, как простуда или сахарный диабет, конъюнктивит или аллергическая реакция. Иногда также при стрессе может подниматься температура, обычно она не превышает 37,5 градусов. Если она выше, то это может свидетельствовать о воспалительных процессах.

Специалист также рассказала, как отличить проявления стресса от болезни. Дело в том, что особенность термоневроза заключается в том, что он не реагирует на жаропонижающие. Врач добавила, что если есть усталость по утрам, быстрая утомляемость и повышенная раздражительность, то, скорее всего, это проявления стресса.

Если же у пациента появились признаки, например, сахарного диабета, то в этом случае стоит обратиться к специалисту и сдать все необходимые анализы.