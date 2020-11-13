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Кремль назвал сроки массовой вакцинации населения от ковида 

Диана Товсепова 3 часа назад
Кремль назвал сроки массовой вакцинации от ковида
Фото: depositphotos.com
Массовая вакцинация россиян против COVID-19 начнется в ближайшие месяцы. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков отметил что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

"Поголовной вакцинации быть не может", — заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что у России есть потенциал для резкого наращивания производства вакцины, а производственные мощности будут наращиваться за счет внутренних ресурсов государства.
К настоящему моменту в РФ зарегистрированы две вакцины против ковида. Первым регистрацию прошел "Спутник V". 14 октября было объявлено о регистрации "ЭпиВакКороны" от центра 2Вектор".
Ранее "Рамблер" сообщал, что мужчина из США потерял из-за осложнений от коронавируса восемь фаланг пальцев.
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Коронавирус , Дмитрий Песков
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