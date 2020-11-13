Мужчина из-за ковида потерял восемь фаланг пальцев

Пациент с COVID-19 лишился фаланг восьми пальцев на руках из-за болезни. Об этом рассказало издание People.

53-летний Грегг Гарфилд заразился коронавирусом еще в феврале 2020 года во время отдыха в Италии. По возвращении домой в Лос-Анджелес мужчина пожаловался семейному доктору на симптомы. Тогда, в самом начале эпидемии, медику с трудом удалось убедить выделить Гарфилду один из немногих имевшихся тестов на COVID-19. После положительного теста его госпитализировали с жуткой болью в легких. Тогда он уже не мог дышать.

Еще через два дня Гарфилда подключили к автомату ИВЛ, затем начались осложнения: давление резко упало, у него развился сепсис, стафилококковая инфекция и полиорганная недостаточность. Врачи считали, что шансов выжить у него 1 к 100.

Только к апрелю его перевели в обычную палату из реанимации. Три пальца на его ногах почернели, из-за нарушения кровотока верхние фаланги восьми пальцев на руках пришлось ампутировать. Однако через 64 дня после госпитализации мужчину смогли выписать из больницы.

Gregg Garfield