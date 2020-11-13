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Мужчина из-за ковида потерял восемь фаланг пальцев

Диана Товсепова
3 часа назад
Пациент с COVID-19 лишился фаланг восьми пальцев на руках из-за болезни. Об этом рассказало издание People.
53-летний Грегг Гарфилд заразился коронавирусом еще в феврале 2020 года во время отдыха в Италии. По возвращении домой в Лос-Анджелес мужчина пожаловался семейному доктору на симптомы. Тогда, в самом начале эпидемии, медику с трудом удалось убедить выделить Гарфилду один из немногих имевшихся тестов на COVID-19. После положительного теста его госпитализировали с жуткой болью в легких. Тогда он уже не мог дышать.
Еще через два дня Гарфилда подключили к автомату ИВЛ, затем начались осложнения: давление резко упало, у него развился сепсис, стафилококковая инфекция и полиорганная недостаточность. Врачи считали, что шансов выжить у него 1 к 100.
Только к апрелю его перевели в обычную палату из реанимации. Три пальца на его ногах почернели, из-за нарушения кровотока верхние фаланги восьми пальцев на руках пришлось ампутировать. Однако через 64 дня после госпитализации мужчину смогли выписать из больницы.
Gregg Garfield
После ему сделали семь операций по восстановлению пальцев рук и ног. Сейчас он укрепляет легкие ежедневными тренировками на эллипсоиде. Мужчина считает себя "самым везучим человеком на Земле" и планирует снова заниматься спортом.
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