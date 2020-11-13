Темпы распространения COVID-19 начнут снижаться, когда у трети населения будет иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьёзное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет", —объяснил Горелов.
Ученый добавил, что пока рост заболеваемости COVID-19 все еще продолжается. Замедление темпов распространения зависит еще и от того, насколько население соблюдает меры профилактики (носит маски, соблюдает социальную дистанцию).
При этом уже выяснилось, что в разных регионах России популяционный иммунитет к ковиду растет — в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые подтвердили наличие мощного иммунитета у переболевших коронавирусом.