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Александр Горелов. Темпы распространения COVID-19 начнут снижаться, когда у трети населения будет иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

"Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьёзное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет", —объяснил Горелов.

Ученый добавил, что пока рост заболеваемости COVID-19 все еще продолжается. Замедление темпов распространения зависит еще и от того, насколько население соблюдает меры профилактики (носит маски, соблюдает социальную дистанцию).