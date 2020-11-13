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Стопкоронавирус.рф

Подтвержден долгий и сильный иммунитет после COVID-19 

Диана Товсепова 5 часов назад
После выздоровления от коронавируса у человека в течение шести месяцев развивается мощный иммунитет против мутировавших штаммов ковида. Такой вывод сделали исследователи из Медицинского института Говарда Хьюза.
Ученые проанализировали на наличие иммунных клеток образцы крови у 149 пациентов. Именно эти клетки вырабатывали и нейтрализовали антитела, которые нацелены на SARS-CoV-2. У всех добровольцев уже через месяц после выздоровления были выявлены антитела. Вакцина, способствующая синтезу таких антител, должна быть эффективной, считают ученые.
Несмотря на то, что концентрация антител, нацеленные на рецептор-связывающий домен (RBD) в S-белке коронавируса, со временем снижается вместе с нейтрализующей активностью в плазме, количество B-клеток не изменяется.
Через полгода антитела, которые они вырабатывают, обладают повышенной активностью и даже устойчивостью к мутациям в RBD. Это говорит о продолжающейся эволюции гуморального иммунного ответа (выработка антител против патогенов, находящихся в жидкости крови и лимфы и в сыворотке крови).
Ранее "Рамблер" сообщал о самых опасных распространителях коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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