Названы самые опасные распространители коронавируса 

Пульмонолог Александр Карабиненко, заслуженный врач России, назвал самых опасных распространителей коронавируса.

По его мнению, наибольшую опасность для окружающих представляют люди, переболевшие ковидом, а затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты.

"Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий", — сказал Карабиненко в беседе с lenta.ru.

Медик объяснил, что инфекция остается в верхних дыхательных путях даже после болезни. Поэтому все люди должны носить маски.