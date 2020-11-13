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Стопкоронавирус.рф

Названы самые опасные распространители коронавируса 

Диана Товсепова 6 часов назад
Пульмонолог Александр Карабиненко, заслуженный врач России, назвал самых опасных распространителей коронавируса.
По его мнению, наибольшую опасность для окружающих представляют люди, переболевшие ковидом, а затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты.

"Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий", — сказал Карабиненко в беседе с lenta.ru.

Медик объяснил, что инфекция остается в верхних дыхательных путях даже после болезни. Поэтому все люди должны носить маски.

"Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые", — заключил Карабиненко.

Ранее "Рамблер" сообщал об эффективности рыбьего жира от ковида.
Коронавирус , Видео , Lenta.ru
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