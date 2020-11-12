Эксперт оценила эффективность рыбьего жира от COVID

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина дала оценку рыбьему жиру в борьбе с коронавирусом. По ее словам, он, как и другие пищевые добавки, не может защитить от COVID-19, но тем не менее полезен для здоровья.
Специалист отметила, что в рыбьем жире много витаминов A и D. Поэтому эта пищевая добавка способна укреплять иммунитет, оказывать противовоспалительный эффект, улучшать обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы.
«Результата можно ожидать только в комплексе с социальным дистанцированием, применением средств индивидуальной защиты, использованием антисептических средств, оздоровительными мероприятиями, вакцинопрофилактикой»,
— пояснила Вершинина.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врач назвал особенности бессимптомного COVID-19.