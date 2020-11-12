Названы передающиеся по наследству виды рака 

Самыми опасными видами онкологических заболеваний, передающимися по наследству, являются рак яичников и груди у женщин и рак поджелудочной железы. Об этом свидетельствуют результаты исследования уровня осведомленности россиян о генетически обусловленных видах рака, которые приводит издание «Такие дела».

У 22-28% пациенток с раком груди имеются мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Вне зависимости от возраста данные нарушения на генном уровне имеются и у 6% пациентов с раком поджелудочной железы вне зависимости от пола. И у 5-10% мужчин с раком простаты.

«Гены BRCA1 и BRCA2 отвечают за регулярное восстановление нашей ДНК. (…) Однако если эти гены не работают должным образом, то в ДНК постепенно накапливаются изменения, которые могут спровоцировать бесконтрольное деление клеток и запустить онкологический процесс»,

— пояснила заведующая молекулярно-биологической лабораторией Московской городской онкологической больницы №62 Ирина Демидова

Примечательно, что в 50% случаях эти гены могут передаваться по наследству. Демидова отметила, что тестирование на мутации этих генов включено в программу ОМС.