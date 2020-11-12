Потливость оказалась признаком серьезной болезни

Беспричинная потливость является признаком неизлечимого недуга. Об этом сообщает Американская ассоциация болезни Паркинсона, пишет газета Express.

Специалисты рассказали, что симптомы развиваются постепенно и на первый взгляд кажутся незначительными, поэтому немногие обращают на это внимание. В частности, беспричинная высокая потливость затрагивает в основном верхнюю часть тела.

Медики также отметили, что не все пациенты с болезнью Паркинсона страдают от высокого потоотделения. А из-за того, что недуг считается в первую очередь расстройством двигательного аппарата, симптомы немоторного характера многие просто не замечают.