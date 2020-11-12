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Потливость оказалась признаком серьезного заболевания 

Стелла Шмель 3 часа назад
Потливость оказалась признаком серьезной болезни
Фото: depositphotos.com
Беспричинная потливость является признаком неизлечимого недуга. Об этом сообщает Американская ассоциация болезни Паркинсона, пишет газета Express.
Специалисты рассказали, что симптомы развиваются постепенно и на первый взгляд кажутся незначительными, поэтому немногие обращают на это внимание. В частности, беспричинная высокая потливость затрагивает в основном верхнюю часть тела.
Медики также отметили, что не все пациенты с болезнью Паркинсона страдают от высокого потоотделения. А из-за того, что недуг считается в первую очередь расстройством двигательного аппарата, симптомы немоторного характера многие просто не замечают.
Ранее "Рамблер" писал, что названы сроки полного восстановления после COVID-19.
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