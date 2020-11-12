В Роспотребнадзоре рассказали, какая группа россиян подвержена внебольничной пневмонии больше остальных. Оказалось, что взрослые горожане составляют 70% от всех пациентов с внебольничной пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"В структуре больных ВП преобладают взрослые городские жители, составляющие около 70%, что свидетельствует о важности социального фактора в реализации эпидемического процесса",
— говорится в сообщении.
Как отметили специалисты, очаги внебольничных пневмоний появляются в семьях и организованных коллективах из-за несвоевременной изоляции больных ОРВИ, а также "несоблюдения требований по воздухообмену".
Ранее "Рамблер" писал, что потливость оказалась признаком серьезного заболевания.