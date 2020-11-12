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Роспотребнадзоре рассказали, какая группа россиян подвержена внебольничной пневмонии больше остальных. Оказалось, что взрослые горожане составляют 70% от всех пациентов с внебольничной пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"В структуре больных ВП преобладают взрослые городские жители, составляющие около 70%, что свидетельствует о важности социального фактора в реализации эпидемического процесса",

— говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, очаги внебольничных пневмоний появляются в семьях и организованных коллективах из-за несвоевременной изоляции больных ОРВИ, а также "несоблюдения требований по воздухообмену".