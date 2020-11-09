Комаровский развеял мифы о пневмонии 

Телеведущий и врач Евгений Комаровские развеял популярные мифы о пневмонии. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Комаровский отметил, что чаще всего воспалительный процесс в легких является вирусным или бактериальным. Лечение антибиотиками назначают только при бактериальной пневмонии. При вирусной данные лекарства не используют. По словам врача, это заблуждение, что они помогают от осложнений:

«На самом деле этого не происходит никогда. Только хуже становится».

Он добавил, что назначение антибиотиков с целью профилактики при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии. Комаровский призвал не просить врачей выписать антибиотики: