Комаровский развеял мифы о пневмонии 

Телеведущий и врач Евгений Комаровские развеял популярные мифы о пневмонии. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
Комаровский отметил, что чаще всего воспалительный процесс в легких является вирусным или бактериальным. Лечение антибиотиками назначают только при бактериальной пневмонии. При вирусной данные лекарства не используют. По словам врача, это заблуждение, что они помогают от осложнений:
«На самом деле этого не происходит никогда. Только хуже становится».
Он добавил, что назначение антибиотиков с целью профилактики при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии. Комаровский призвал не просить врачей выписать антибиотики:
«Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы».
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.