Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную пугающую особенность коронавируса. Его слова передает «Украина.ру».

Специалист заявил, что у людей с явными симптомами коронавируса тесты зачастую показывают отрицательный результат и наоборот.

«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего».

Врача смущает качество тестов, которые не способны показать верный результат. Так как именно на результат люди опираются, когда начинают лечение или принимают решение не выходить в люди.