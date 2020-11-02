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Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную пугающую особенность коронавируса. Его слова передает «Украина.ру».
Специалист заявил, что у людей с явными симптомами коронавируса тесты зачастую показывают отрицательный результат и наоборот.

«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего».

Врача смущает качество тестов, которые не способны показать верный результат. Так как именно на результат люди опираются, когда начинают лечение или принимают решение не выходить в люди.
Ранее "Рамблер" сообщал, как массовое тестирование помогло Корее справиться в пандемией коронавируса без тотальных запретов.
Коронавирус , Видео , Евгений Комаровский
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