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Названы признаки нехватки витаминов 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, какие признаки указывает на нехватку витаминов в организме человека. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
По словам врача, первое, на что стоит обратить внимание, — внешний вид. О дефиците витаминов может говорить сухая кожа, иногда с высыпаниями. Еще один признак гиповитаминоза — секущиеся ломкие волосы, которые сильно выпадают. Кроме того, часто слоятся и ломаются ногти.
При недостатке витаминов человек чувствует слабость, с трудом встает утром и становится апатичным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыта главная причина диабета.
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