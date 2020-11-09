Названы признаки нехватки витаминов 

Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, какие признаки указывает на нехватку витаминов в организме человека. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

По словам врача, первое, на что стоит обратить внимание, — внешний вид. О дефиците витаминов может говорить сухая кожа, иногда с высыпаниями. Еще один признак гиповитаминоза — секущиеся ломкие волосы, которые сильно выпадают. Кроме того, часто слоятся и ломаются ногти.

При недостатке витаминов человек чувствует слабость, с трудом встает утром и становится апатичным.