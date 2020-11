Раскрыта главная причина диабета 

Группа американских учаных выяснила, что большинство людей уязвимы для диабета второго типа. Причиной является эволюция инсулина, в результате чего синтез гормона и его функции подвержены сбоям. О результатах исследования сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Инсулин вырабатывается с помощью бета-клеток поджелудочной железы. Предшественник инсулина, проинсулин, сворачивается, приобретая нужную структуру и способность выполнять нужные функции. Он состоит из А-цепи и В-цепи, которые соединены друг с другом С-цепью. При превращении проинсулина в инсулин, С-цепь вырезается, а А-цепь и В-цепь зацепляются друг за друга дисульфидными мостиками. При этом у позвоночных животных в 24-ой позиции B-цепи должна находиться аминокислота фенилаланин.

Даже если фенилаланин будет заменен на тирозин, который отличается от первого только наличием гидроксильной группы (ОН), то биосинтез проинсулина будет нарушен, а бета-клетки будут повреждены. Однако, несмотря на нарушение, в растворе такая версия проинсулина сворачивается в инсулин TyrB24, который выполняет функции обычного инсулина. Это происходит из-за того, что фенилаланин важен только на промежуточной стадии синтеза.

Это говорит о том, что человек эволюционно уязвим для диабета. Инсулин находится в своеобразном эволюционном тупике, поскольку ни одна мутация не способна проявиться положительно.