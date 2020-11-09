Как вылечить цистит антидепрессантами 

Ролик расскажет о цистите, который, по оценкам врачей, затрагивает 10 процентов женщин. Одни дамы сталкиваются с циститом лишь пару раз в жизни, другие страдаю от него постоянно. Почему цистит атакует организм? Можно ли предупредить его развитие? Как повлиять на болезнь с помощью диеты? И для чего при цистите пить антидепрессанты?

Ранее «Рамблер» узнал, что врач рассказала, почему может «перекосить» лицо Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://doctor.rambler.ru/pharma/44899702/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink