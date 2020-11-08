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Врач рассказала, почему может "перекосить" лицо

Анастасия Иванова
10 часов назад
Невролог Анна Цветкова, работающая в одной из клиник Москвы, рассказала, по каким причинам может возникнуть такой симптом, как "перекошенное" лицо. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. "Рамблер" делится мнением врача.
По словам медика, это происходит из-за поражения лицевого нерва, который отвечает за движение мимических мышц, и может свидетельствовать о развитии неврологических заболеваний.
"Один из самых пугающих симптомов неврологии", - написала Анна Цветкова.
Парез проявляется следующим образом: человек не может улыбнуться, поднять бровь, закрыть глаз. Если набрать в рот воду, она будет выливаться из уголка, появляется гиперакузия, когда на одной стороне звуки слышатся громче. Также возможно слезотечение и изменение вкуса.
"Лицевой нерв длинный, путь его извилист, "набор" симптомов зависит от того, на каком уровне поражение", - рассказала врач.
Она назвала причины, из-за которых может "перекосить" лицо: идиопатический паралич; герпес (вирус простого герпеса 1 типа, или varicella zoster), боррелиоз (инфекционное заболевание), средний отит.
Кроме того, при наличии других симптомов это может произойти при:
  • синдроме Гийена-Барре;
  • ВИЧ-инфекции;
  • инсульте;
  • саркоидозе, синдроме Шегрена;
  • опухоли височной кости, мосто-мозжечкового угла, внутреннего уха, слюнной железы.
К группам риска относятся люди с сахарным диабетом и беременные женщины.
Болезни и лекарства,Анна Цветкова,
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