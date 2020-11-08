Врач рассказала, почему может "перекосить" лицо

Невролог Анна Цветкова , работающая в одной из клиник Москвы, рассказала, по каким причинам может возникнуть такой симптом, как "перекошенное" лицо. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. "Рамблер" делится мнением врача.

По словам медика, это происходит из-за поражения лицевого нерва, который отвечает за движение мимических мышц, и может свидетельствовать о развитии неврологических заболеваний.

"Один из самых пугающих симптомов неврологии", - написала Анна Цветкова.

Парез проявляется следующим образом: человек не может улыбнуться, поднять бровь, закрыть глаз. Если набрать в рот воду, она будет выливаться из уголка, появляется гиперакузия, когда на одной стороне звуки слышатся громче. Также возможно слезотечение и изменение вкуса.

"Лицевой нерв длинный, путь его извилист, "набор" симптомов зависит от того, на каком уровне поражение", - рассказала врач.

Она назвала причины, из-за которых может "перекосить" лицо: идиопатический паралич; герпес (вирус простого герпеса 1 типа, или varicella zoster), боррелиоз (инфекционное заболевание), средний отит.

синдроме Гийена-Барре;

ВИЧ-инфекции;

инсульте;

саркоидозе, синдроме Шегрена;

опухоли височной кости, мосто-мозжечкового угла, внутреннего уха, слюнной железы. Кроме того, при наличии других симптомов это может произойти при: